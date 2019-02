Wanda Nara si spoglia e mostra il nuovo tatuaggio ai suoi followers: è proprio lì.

Basta poco a Wanda Nara per far parlare di sé. La moglie e agente dell’attaccante nerazzurro Mauro Icardi è sempre, per un motivo o l’altro, nell’occhio del ciclone. Dopo le recenti lacrime versate in difesa del marito durante la trasmissione sportiva Tiki Taka, dove veste il ruolo di opinionista, la prorompente bionda divide sempre più il pubblico. Sono in molti a non avere simpatia per Wanda, vedendo il lei causa principale della rottura tra Icardi e l’Inter. L’argentino infatti sembra essere davvero ai ferri corti col suo attuale club, che gli persino tolto la fascia da capitano. E Maurito di tutta risposta non compare più in campo, dichiarandosi infortunato. Il motivo di tutto ciò? Secondo molti è proprio lei, Wanda Nara. La bionda spingerebbe il marito via da Milano o, comunque, a chiedere sempre più soldi al suo club. Vero o no, quel che è certo è che Wanda Nara è così: o si ama o si odia. E se tanti non la gradiscono, tra cui la sorella di Icardi, che accusa la donna di aver manipolato il bomber, altrettanti la apprezzano eccome. Soprattutto sui social. Wanda è infatti una delle wags più seguite e commentate sui social, grazie soprattutto dei numerosi scatti hot con cui delizia abitualmente i suoi followers.

Wanda Nara, lo scatto che fa impazzire i fan e il nuovo tatuaggio

E proprio poche ore fa, la signora Icardi ha postato una nuova foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto, provocante come molti dei suoi, la ritrae distesa su un lettino, con addosso solo il costume. Inutile dire che la foto ha fatto il pieno di like, come avviene spesso quando si tratta della Nara. I commenti non sono numerosi, per via di un blocco che Wanda ha messo di recente, permettendo soltanto a pochi intimi di commentare sul suo profilo social. Nella foto però spunta un particolare interessante. Oltre alla frase criptica che Wanda ha utilizzato come didascalia, “Con una bugia di solito si va lontano, ma senza speranza di tornare”, sul corpo perfetto della donna si nota un nuovo tatuaggio. Sul fianco destro, all’altezza delle costole, un piccolo aereo stilizzato. Il significato? Chi può dirlo.. Che possa rappresentare la voglia della donna di partire e lasciare definitivamente Milano insieme al suo Mauro? Staremo a vedere..

