Chi è Wilma Helena Faissol: età, carriera e vita privata della moglie di Francesco Facchinetti.

Il famoso Francesco Facchinetti è sposato con una bellissima donna. Si chiama Wilma Helena Faissol, alias Wilma Facchinetti, o meglio ancora, Lady Facchinetti.

Chi è Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti, il famoso cantante e conduttore radiofonico.

È nata a Rio de Jainero il 2 febbraio 1982: è cresciuta e formata scolasticamente in Svizzera poichè il padre lavorava lì come docente e ricercatore scientifico. È legata a Francesco dal 2014 ed insieme hanno avuto due figli, Leone e Lavinia. Wilma ha anche una terza figlia, Charlotte, avuta da una precedenze relazione, così come Francesco ha Mia, avuta dalla sua storia con Alessia Marcuzzi.

Wilma è una bellissima donna e grazie alla sua presenza fisica ha lavorato come modella. Negli ultimi anni si è fatta conoscere anche nel mondo del web, ed è diventata infatti fashion blogger.

In un’intervista, la Faissol ha dichiarato di aver avuto difficoltà a venire in Italia perchè il suo ex marito non le ha reso la vita facile per la figlia che hanno avuto insieme. Sempre in un’intervista dichiarò che la figlia viveva un pò col padre ed un pò con la mamma. Prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York curando l’ufficio di comunicazione della stilista Vera Wang: ha dichiarato che il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda.

Dal suo profilo Instagram si può notare che Wilma è molto attenta all’alimentazione e spesso pubblica immagini o video dei cibi che prepara per lei e per la sua famiglia: frutta e verdura a volontà. Lady Facchinetti è una super mamma, sempre dolce e attenta.

