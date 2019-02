Alessia Marcuzzi Instagram, gambe divaricate: piovono offese su di lei

Alessia Marcuzzi ha appena pubblicato un post su Instagram in cui viene praticamente attaccata su tutti i fronti. I follower le si sono praticamente rivoltati contro ed hanno cominciato a rivolgerle offese d’ogni genere. Insomma, un episodio veramente brutto. Episodio non isolato, perché non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Alessia Marcuzzi, tra l’altro, non è nemmeno l’unica tra i personaggi famosi a ricevere questo trattamento. Purtroppo, sono sempre più i ‘leoni da tastiera’ che attaccano in continuazione chi, per lavoro, è continuamente sotto i riflettori.

Alessia Marcuzzi, gambe divaricate su Instagram: i follower insorgono

Sì, è bastata una foto in cui è seduta a terra con le gambe divaricate e le mani che coprono quanto basta per scatenare l’ira funesta dei suoi follower. Alcuni le hanno rivolto parole che non vogliamo neanche riportare. Ma per rendere l’idea di quanto accaduto abbiamo raccolto qualche screenshot.

Insomma, veramente una brutta parentesi. Uno di quegli episodi a cui non vorremmo assistere e che, invece, ancora una volta si verifica.

La risposta indiretta di Alessia Marcuzzi

Ciò che ci rincuora è che Alessia Marcuzzi riesce benissimo a gestire la situazione. Riesce, cioè, a restare calma nonostante le offese. Ultimamente, sul suo profilo Instagram è apparsa un’immagine in inglese che, tradotta, aveva questo significato: “Non puoi sempre far sorridere tutti, altrimenti eri Tequila”. Ecco, questa è una risposta indiretta a tutti quelli che l’hanno criticata e che continuano a farlo oggi. Non si può mica piacere a tutti nella vita! E’ normale. Ed è anche giusto. Tuttavia, certi commenti riescono a diventare offensivi e, col tempo, possono diventare veramente ‘pesanti’. Ogni tanto occorrerebbe cambiare registro.

