Alessia Marcuzzi, vestitino corto e gambe aperte: Instagram impazzisce per lei

La bellissima show girl, diventata una vera e propria icona delle reti Mediaset, ha approfittato, per così dire, della sua fama creatasi in TV per diventare in poco tempo una vera e propria star anche sui social network. Su Instagram, ad esempio, risulta essere sempre molto attiva e condivide con tutti i suoi seguaci molto spesso diversi momenti della sua vita. Sia di quella privata che di quella professionale.

Nelle ultime ore, dal suo account ha condiviso una storia per annunciare la diretta di questa sera del programma “Le Iene”. Nello scatto in questione, la si vede mentre ha indosso un vestitino particolarmente corto e le gambe divaricate, con le luci, per così dire, soffuse che inevitabilmente fanno alzare ancor di più la temperatura.

Alessia Marcuzzi, vestitino corto e gambe divaricate

Non è la prima volta che condivide qualche foto di questo tipo e di recente ha anche avuto delle copiose critiche sul web proprio per uno scatto simile.