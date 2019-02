Pancia piatta: 5 alimenti per sgonfiare la pancia e dire addio al gonfiore

Avere la pancia piatta è un obiettivo che tanti vogliono raggiungere. Scopri i 5 alimenti per sgonfiare la pancia e dire addio al gonfiore.

Il gonfiore addominale è un disturbo molto diffuso soprattutto tra le donne tra i 20 ai 40 anni, le quali spesso soffrono anche di digestione lenta, crampi e tensioni addominali, aria nella pancia e sensazione di pesantezza.

Per rimediare a queste problematiche, avere la pancia piatta e ritrovare la giusta forma è indispensabile, innanzitutto, eliminare cibi che gonfiano e fermentano a vantaggio di un’alimentazione sana e ricca di fibre. Una pancia gonfia infatti non è necessariamente una pancia piena, ma è spesso il sintomo di accumulo di gas e aria.

5 alimenti per sgonfiare la pancia e dire addio al gonfiore

Per avere la pancia piatta in poco tempo per prima cosa bisogna partire dalla dieta. Bastano infatti pochi accorgimenti per ritrovare benessere intestinale e sconfiggere pesantezza e gonfiore.

Gli alimenti che ci aiutano a sgonfiare la pancia sono semplici da reperire:

1) YOGURT

Lo yogurt è capace di apportare notevoli benefici sulla salute dell’organismo, sia in termini di funzionamento sia per una questione prettamente estetica. Ha le proprietà di un latticino ricco di fermenti che restano vivi fino al momento del consumo e che apportano al corpo diversi effetti positivi. Inoltre, risulta essere altamente digeribile anche da coloro che soffrono di intolleranza al lattosio.

2) LIMONE

Il limone conferisce numerosi effetti benefici al nostro corpo. In particolare, l’acido citrico dei limoni, nel nostro organismo, viene trasformato in carbonato alcalino che migliora la digestione eliminando gli eccessi di acidità. Per favorire la depurazione, consigliamo di bere al risveglio un bicchiere di succo di limone diluito in un po’ di acqua.

3) TÈ VERDE

Il tè verde è considerato un alleato benefico contro i chili di troppo. Alcuni esperti,infatti, hanno identificato nel tè verde alcune sostanze in grado di portare ad una maggiore capacità dell’organismo di bruciare i grassi in eccesso e di ridurre l’assorbimento dei grassi introdotti con l’alimentazione.

4) ANANAS

Una porzione di 100 grammi di ananas crudo è una fonte eccellente di manganese (44% del valore quotidiano ) e vitamina C (58% del valore quotidiano), e comprende anche potassio, rame, calcio, magnesio, beta-carotene, tiamina, B6, e folati, così come fibra solubile e insolubile. L’ananas è particolarmente consigliata dai nutrizionisti e dietologi per combattere grasso e ritenzione idrica. Inoltre, stimola il metabolismo ed è pertanto l’ideale per chi segue una dieta dimagrante

5) FINOCCHIO

Il finocchio è un ortaggio noto soprattutto per le sue proprietà digestive: previene, infatti, la formazione dei gas intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle contrazioni addominali. Inoltre, è ricco di antiossidanti e ha proprietà antinfiammatorie e depurative.

