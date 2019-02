Andrea Cerioli prima di entrare in doccia: muscoli in bella vista e fondoschiena da urlo

È stato senz’altro uno dei tronisti più belli della storia di Uomini e Donne. Ebbene si. Andrea Cerioli ha davvero conquistato tutti nella sua ultima esperienza televisiva. Si, è proprio così. Andrea, infatti, ha debuttato sul piccolo schermo quando era davvero un ragazzino. Eppure, però, da lì è totalmente cambiato. È cresciuto. Ed, ovviamente, è diventato uomo. Tuttavia, però, una cosa è rimasta totalmente invariata. Cosa? Beh, il suo fascino. Nella scorsa edizione di Temptation Island Vip, Andrea aveva mostrato il meglio di sé. Tanto da fare perdere la testa ad Alessandra Sgolastra, indossatrice di Recanati. Ma è a Uomini e Donne che abbiamo avuto l’opportunità di conoscerlo ancora meglio. Ed, ovviamente, di apprezzarlo in tutto e per tutto.

Come dicevamo precedentemente, quindi, Andrea Cerioli è stato senz’altro uno dei tronisti più affascinanti di Uomini e Donne. Con il suo fare misterioso ma con un sorriso da far sciogliere chiunque, ha letteralmente conquistato tutti. E, d’altra parte, non smette mai di farlo. Poche ora fa, infatti, l’ex tronista ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato. Una versione del tutto inedita del ragazzo, bisogna ammetterlo. Ma che, evidentemente, piace a tanti suoi followers. Lo testimoniano, infatti, i numerosi “like” ricevuti in pochissimo tempo. Uno scatto davvero minimal, sia chiaro. Eppure, però, davvero entusiasmante. Andrea si mostra in bagno, intento ad entrare in doccia. Tuttavia, però, ciò che cattura l’attenzione dei suoi followers e, soprattutto, delle donne saranno stati alcuni particolari. Di cosa parliamo? Semplice. Ovviamente dei suoi muscoli. Ma non solo. L’ex tronista, infatti, appare senza maglia. L’unica cosa che copre il suo corpo è un asciugamano in vita. Impossibile, quindi, per le sue followers non notare il suo fisico statuario e la sua perfetta forma fisica. Insomma, Cerioli ha fatto innamorare tutte, ma non sarà gelosa la sua Arianna?

