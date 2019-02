Belen Rodriguez, nuovo attacco choc di Cavalli, parole imbarazzanti su Instagram.

Belen Rodriguez pochi minuti fa ha postato una foto di un suo shooting, la reazione dei fan è stata immediata. Pioggia di like e commenti di apprezzamento per il corpo statuario della bella showgirl argentina. Un commento però ha attirato immediatamente l’attenzione dei tantissimi fan di Belen. Si tratta del commento del famosissimo stilista Roberto Cavalli. Molti sono stati i messaggi al miele per la Rodriguez, Roberto Cavalli però non la pensa proprio come la maggior parte dei fan della showgirl e risponde alla sua foto con un commento davvero molto forte.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima show girl argentina Belen Rodriguez e per essere sempre aggiornato sulla sua vita, privata ma anche professionale, allora CLICCA QUI!

Belen Rodriguez, il commento choc dello stilista Roberto Cavalli sotto una sua foto

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez posa in intimo ma le gambe sono socchiuse: si intravede tutto

Pochi minuti fa Belen ha postato sul suo profilo Instagram una foto mozzafiato in cui sono esaltate le sue lunghissime e statuarie gambe. La foto in meno di un’ora ha collezionato la bellezza di più di cento mila like. Un commento però ha lasciato senza parole i seguaci dell’argentina. Ed è il commento di Roberto Cavalli che utilizza parole molto offensive nei confronti di Belen: “Sei sempre la preferita…dei seg*** o dei camionisti!”. Parole durissime ed inaspettate che hanno immediatamente suscitato lo sdegno dei tantissimi followers della Rodriguez: “Sarà che Belen possa essere antipatica, ma usare parole così brutte con una donna è squallido”, scrive un utente. Ancora, un altro utente risponde al commento in questo modo: “Mi raccomando poi il giorno della violenza sulle donne pubblichi un bel post (utente rivolto a Roberto Cavalli, ndr). La sua è violenza verbale gratuita!”. Un attacco choc insomma che Roberto Cavalli ha sferrato alla bella Belen. Per il momento la showgirl argentina non ha ancora risposto all’offesa. Non ci resta che attendere dunque la replica della Rodriguez che, con il carattere forte e deciso che ha, ci aspettiamo sicuramente.

Per non perderti mai una foto, un video, un post o una storia che Belen Rodriguez condivide con i suoi fan su Instagram, allora CLICCA QUI!