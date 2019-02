Belen Rodriguez non si depila, dal video si vede chiaramente: episodio imbarazzante

Belen Rodriguez ha fatto molto scalpore con un video in cui si mostra nel momento in cui si fa la doccia. Tutta bagnata, dalla testa ai piedi, si mostra così come mamma l’ha fatta. Un piacere per gli occhi, oggettivamente. Infatti, il video non è mica passato inosservato e su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i seguaci.

Seguaci che l’hanno guardata con attenzione. Con molta attenzione, ed hanno notato qualche particolare che si potrebbe definire ‘imbarazzante’. Anche se, a quanto pare, Belen Rodriguez non ne è rimasta particolarmente colpita.

Belen Rodriguez non si depila: glielo fanno notare anche su Instagram

L’hanno notato e gliel’hanno scritto proprio tra i commenti di Instagram. C’è chi proprio non sa tenersi nulla per sé e l’ha scritto. E Belen, di tutta risposta, non si è tirata indietro. Ecco il botta e risposta con il suo follower:

Belen Rodriguez non si depila. Non si è mai depilata e probabilmente non si depilerà mai sulle braccia. L’ha specificato lei stessa nel commento al post che vediamo su Instagram. Certo, saranno pure fatti suoi, ma pare proprio che l’argomento sia particolarmente interessante per chi la segue sui social. Evidentemente, i suoi fan sono molto attenti ai post che pubblica e non gliene lasciano passare una. Quel che è innegabile è che il canale social di Belen Rodriguez è continuamente aggiornato e subissato di commenti da parte del suo pubblico, che la segue costantemente in ogni spostamento. E, tra l’altro, non si contano le fanpage che si trovano su Instagram, sparse in giro. Una vera e propria community pronta a sostenere sempre e comunque la bella argentina. Insomma, un esercito di persone innamorate della bella Belen Rodriguez che, però, non si fanno sfuggire proprio niente.

