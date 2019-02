Belen Rodriguez e Stefano, in arrivo un fratellino per Santiago? L’indiscrezione diventa virale

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero avere un altro figlio? L’indiscrezione fa sognare i fan della coppia. Si parla di Belen nuovamente incinta. Questa è l’indiscrezione che è iniziata a circolare nelle ultime ore. A far girare la notizia sarebbe l’autorevole firma di Alfonso Signorini con alcune esternazioni andate in onda durante il programma Domenica In con Mara Venier. Dopo il gossip di un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl argentina ed il prossimo conduttore del programma Made In Sud, arriva dunque un vero e proprio scoop. Poco fa infatti Alfonso Signorini ha lasciato intendere che l’amata coppia potrebbe avere un altro figlio. Il motivo che ha portato Signorini ad intuire ciò? La rinuncia di Belen al programma Sanremo Young. Pare infatti che l’argentina abbia dato forfait a causa di un malore molto particolare. Un malore talmente importante da impedirle di partecipare alla trasmissione. Le parole di Signorini aprono uno spiraglio che fa impazzire di gioia i fan che già chiedono sia a Belen che a Stefano, attraverso i loro profili social, se davvero Santiago avrà presto un fratellino.

Belen Rodriguez e Stefano: un altro figlio? Le parole di Alfonso Signorini aprono uno spiraglio

Belen e Stefano pare che siano tornati insieme di recente e, un altro figlio vorrebbe dire che i due hanno reali intenzioni di stare insieme per sempre. Le parole del direttore di Chi, Alfonso Signorini, aprono un piccolo spiraglio che fa sognare i fan della coppia che già immaginano la bella argentina con il pancione tra qualche mese. Le parole di Signorini, a commento del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano sono state queste: “Loro due si vogliono bene da morire e hanno fatto una cosa meravigliosa come Santiago. Certo hanno caratteri molto diversi, Belen è un po’ sentimentalmente instabile, incapace di costruire rapporti a lungo termine. Stefano invece venendo dal Sud è un uomo a cui piace molto costruire una famiglia, ma queste personalità sono perfette l’una per l’altro”. E poi conclude: “Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine”. La curiosità ora tra i fan è tantissima, non ci resta che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati.