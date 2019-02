Dieta, quali sono gli alimenti che proteggono i denti

Anche una buona dieta può aiutarci ad avere un sorriso perfetto. Scopri quali sono gli alimenti che proteggono i denti e la salute della bocca.

Esiste una stretta correlazione tra la salute dei denti e gli alimenti che ogni giorno mastichiamo e ingeriamo. Molti di essi, infatti, risultano essere nocivi per i nostri denti. Una soluzione potrebbe essere quella di cambiare le abitudini alimentari per mantenere sani i nostri denti e, di conseguenza, il nostro corpo.

Per preservare la bellezza del nostro sorriso, innanzitutto, è importante evitare alimenti cariogeni, ovvero lesivi per il dente in quanto aumentano il rischio di carie. Tra questi, in particolare, dolci e bevande zuccherate agevolano lo sviluppo dei batteri coinvolti nella formazione delle carie. È preferibile, inoltre evitare, l’eccessivo consumo di caffè considerando il potere di quest’ultimo di variare il colore dello smalto e di permettere l’insorgenza di macchie.

Quali sono gli alimenti che proteggono i nostri denti

È dimostrato che una dieta corretta e bilanciata permette un risparmio medio di circa 800 euro l’anno a famiglia per le spese dentistiche. Carenze di magnesio, calcio, fosforo, zinco, ferro, selenio, vitamine C, D ed E possono determinare problemi non solo al benessere del nostro organismo, ma anche a quello di denti e bocca.

Esempi di alimenti che fanno bene ai denti e combattono la carie:

• Frutta fresca in particolare pere e mele con buccia,

• Frutta secca, in particolare le Noci che contengono vitamina D e calcio;

• Verdure crude (es. carote, lattuga, finocchi..);

• Formaggi stagionati, latte e latticini.

Un altro rimedio per la salute dei nostri denti è racchiuso nell’assunzione del tè, il quale evita la formazione della placca dentale. Il più salutare da bere è il tè verde; altre tipologie possono provocare decolorazione per i vostri denti.

Anche il latte, per la quantità di calcio, ha un ruolo molto importante nello sviluppo della dentatura, per renderla sana, soprattutto nei bambini.

Infine, in caso di vizio del fumo e consumo eccessivo di caffè, il limone è il rimedio che fa per te, data la capacità di sbiancare i denti in modo del tutto naturale.

