Estrazione Million Day oggi 26 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Anche quest’oggi, dopo l’estrazione di ieri 25 febbraio, torna puntuale l’appuntamento con una delle lotterie più amate in senso assoluto da parte degli italiani. Si tratta, per chi non lo avesse ancora capito, del Million Day. In palio c’è la possibilità di portare a casa ogni giorno una cifra mozzafiato pari a niente poco di meno che un milione di euro. L’appuntamento, come al solito, è fissato alle ore 19.00 e noi, come ormai da tradizione, vi proporremo una diretta di questa estrazione nella speranza di dare a tutti i voi delle buone notizie. Buon divertimento e soprattutto in bocca al lupo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie lotterie che si tengono ogni singolo giorno in Italia, con un riferimento più preciso e specifico al divertente ed entusiasmante Million Day, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 26 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 26 febbraio | Come si gioca

Per i neofiti di questo mondo, ecco in maniera dettagliata in che cosa consiste questo gioco. Dovrai andare in una ricevitoria e giocare un biglietto al costo di solo 1 €. Dovrai scegliere, di conseguenza, cinque numeri compresi tra 1 e 55 e se la combo dovesse rivelarsi vincente porterai a casa un milione di euro!

Estrazione Million Day oggi 26 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di scommettere sempre in maniera responsabile dal momento che il gioco d’azzardo è sempre pieno di insidie. A questo punto, non possiamo fare altro che augurare a tutti voi, cari lettori, un grosso in bocca al lupo! In palio c’è un milione di euro.