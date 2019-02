Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazioni di martedì 26 febbraio 2019

Anche oggi, primo giorno della settimana per le estrazioni, saremo sempre qui presenti per aggiornarvi in tempo reale dei numeri vincenti. A partire, infatti, dalle ore 20:00 seguiremo in diretta le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In modo da riportarvi nella tabella sottostante i numeri estratti. Come ogni settimana, vi raccomandiamo di tenere gli occhi puntati sul Superenalotto. Ed, in particolare, sulla famosa cifra da vincere. A tal proposito, infatti, il jackpot è arrivato a delle cifre davvero esorbitanti. Pensate, stiamo parlando di circa 110 milioni di euro. Una cifra che fa gola a tutti, parliamoci chiaro. Quindi, ne vale davvero la pena tentare la famosa Dea Bendata. Perché è pur vero esistono quote e probabilità di vincita, però, c’è anche da dire che, come in tutte le cose, a volte si tratta anche solo di vera e propria fortuna. Prima di iniziare, però, vi rammentiamo i numeri estratti di sabato 23 febbraio: 5 – 31 – 47 – 60 – 68 – 88 Jolly 62 Superstar 38. Tra pochi istanti iniziano le estrazioni. Mettetevi belli comodi, e controllate la vostra schedina. Magari la fortuna sarà dalla vostra parte stasera.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 26 febbraio: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come procederà l’estrazione? Partiremo innanzitutto con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. E, come detto già, occhi puntati sul jackpot. Arrivato a quota 110 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto.

Numeri e vincite delle estrazioni precedenti

Come detto in un recente articolo, sono diversi mesi che non viene centrato il famoso “6”. Con questa cifra, ovviamente, intendiamo tutti i numeri presenti sulla schedina. È, infatti, proprio questo lo scopo del gioco. Indovinare tutti i 6 numeri, in moda da poter vincere la famosa cifra del jackpot. Come dicevamo, quindi, è da giugno scorso che non viene affatto vinta la somma intera. Tuttavia, però, non sono mancati affatto i festeggiamenti. Questo mese di febbraio, infatti, è stato davvero ricco di vittorie. Le danze sono state aperte il 14 febbraio. Quando, a Pescara, è stato vinto il famoso “5+1”. Seguono, poi, i 7 vincitori dell’estrazione del 21 febbraio. Sono stati indovinati, infatti, non solo 5 numeri su 6. Ma i vincitori sono riusciti a conquistare anche il 4superstar. Ed, infine, l’estrazione del 23 febbraio, quando sono stati centrati ben 5 numeri. Insomma, questo mese è stato davvero ricco. Chissà, magari si chiuderà davvero con il botto. Nel frattempo, di seguito vi riportiamo le singole estrazioni, in modo da poter studiare a perfezione la vostra schedina vincente.

Estrazione di sabato 23 febbraio: 5 – 31 – 47 – 60 – 68 – 88 Jolly 62 Superstar 38.

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 – 11 – 43 – 87 – 90 – 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90