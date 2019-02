Fabrizio Corona sfrattato: dovrà lasciare la sua casa, la replica – VIDEO

Non pare esserci davvero un momento di serenità assoluta per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Il noto show man, infatti, a quanto pare sarà costretto a lasciare la sua abitazione in pieno centro a Milano. Ed il motivo non può lasciare di certo indifferenti. A quanto pare, infatti, è stato sfrattato ed entro 120 giorni dovrà lasciare la sua abitazione milanese. Il tutto nasce dall’accusa della sua ex moglie, nonché madre del figlio Carlos, vale a dire Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, infatti, come riporta MilanoToday avrebbe dovuto pagare una cifra pari a circa 4.500 euro- per il figlio, tra l’aprile 2014 e l’aprile del 2015.

Ovviamente il fotografo non è stato sulle sue ed ha replicato attraverso delle storie su Instagram con i suoi soliti toni. Il debito complessivo sarebbe di circa 100mila euro.

Fabrizio Corona sfrattato, arriva la replica su Instagram

Queste le sue parole: “Oggi leggo che vengo che vengo sfrattato da casa e che sono stato di nuovo denunciato dalla Procura di Milano per chiedere di nuovo l’arresto. Mi faccio tante risate, io mi godo casa mia e la mia libertà”.

