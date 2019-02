Federica Nargi ipnotizza Instagram: backstage in costume, video da urlo che manda i followers in delirio.

E’ forse una delle showgirl più amate in assoluto, e non solo dagli uomini. Si tratta di Federica Nargi, la bellissima ex velina che con la sua bellezza incanta letteralmente tutti i suoi fan. Un viso pulito, il suo, che appunto piace tanto anche alle donne, che apprezzano e commentano le foto postate dalla bella Federica tanto quanto gli uomini. E in questo periodo, la bellissima fidanzata dell’attaccante Alessandro Matri appare più raggiante che mai. I due aspettano infatti la loro secondogenita, che farà compagnia alla piccola Sofia, nata nel Settembre del 2016. Federica durante la sua seconda gravidanza, è più bella che mai. Come testimoniano le numerose foto che la bella sarda non manca di postare sui suoi profili social nonostante il suo dolce pancione. Ma ad incantare il web qualche ora fa è stato un video postato dalla Nargi sul suo profilo Instagram.

Per tutte le utime news su Federica Nargi, Alessandro Matri e la loro storia d’amore CLICCA QUI!

Federica Nargi, il video del backstage che ha ipnotizzato Instagram

Nel video in questione, l’ex velina di Striscia appare in bikini col suo bel Matri, nel backstage di una campagna pubblicitaria di un brand di costumi, di cui proprio Federica e il compagno sono creatori. Una serie di immagini che ritraggono la coppia durante le prove: i due sembrano davvero una coppia speciale. Belli più che mai, sorridenti, spontanei. Il video fa il boom di like e commenti, in cui piovono complimenti per quella che è una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. Ecco alcuni commenti lasciati dai fan sotto il post: “Bellissimi, voi e i costumi”, “Siete i più belli!”, “Siete una coppia e famiglia meravigliosa, trasmettete gioia, tenerezza e semplicità e poi…siete davvero belli”.

Forse ti interessa anche —->Federica Nargi in intimo trasparente: il jeans scivola, si vede tutto