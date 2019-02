Federica Panicucci, quanto pesa e che taglia indossa la nota conduttrice.

La nota conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci si racconta in una intervista a Tv . Sorrisi e Canzoni e svela alcuni suoi segreti per mantenere una forma perfetta anche dopo i cinquanta anni. La bellissima Federica infatti pesa soltanto 54 chili ed ha 51 anni. La conduttrice confessa di avere dei veri e propri ‘rituali’ di bellezza. Semplici regole che però, a quanto pare, fanno la differenza per essere sempre in una forma smagliante.

Per essere sempre aggiornati sulle novità legate alla conduttrice di Pomeriggio Cinque, Federica Panicucci, allora CLICCA QUI

Federica Panicucci, i suoi segreti per una forma perfetta anche dopo i cinquant’anni

Leggi anche —> Federica Panicucci, il lutto che le fa male: scoppia in lacrime in diretta

Dalla scelta del cibo alla cura per la sua pelle, ecco cosa ha rivelato la Panicucci in merito: “Conduco una vita quasi monacale. La sera non faccio tardi, cerco di mangiare bene, avere uno stile sano, mantenere gli stessi orari. Riesco a mantenere il mio peso, 54 chili. D’inverno mangio di più e prendo qualche chilo, ma poi mi basta cambiare alimentazione e mangiare meno. Ho un metabolismo molto attivo. La prima cosa che faccio quando torno a casa è struccarmi e idratare la pelle. Anche dopo la doccia idrato la pelle del corpo. Non faccio niente, salvo allenarmi un po’ a casa quando sento la necessità di fare stretching. Mi alleno in maniera blanda, magari con la musica. Mi rilassa”. Ciò che rende migliore la vita di una splendida donna come Federica però, non è soltanto uno stile di vita ‘monacale’ come dice lei, ma anche una bellissima storia d’amore con Marco Bacini. Ovvero l’imprenditore che ha rapito il cuore della Panicucci oramai più di qualche anno fa. La stabilità nel rapporto di coppia è fondamentale per far si che la Federica possa vivere al meglio la sua vita. Insomma quali sono i segreti per una forma smagliante anche dopo i cinquant’anni? Una vita ‘monacale’ e un amore grande che ti renda felice, parola di Federica Panicucci.