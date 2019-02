Gigi D’Alessio pazzo di gelosia: la compagna Anna Tatangelo ha esagerato.

Sembra essere tornato davvero il sereno tra il cantante Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Dopo un periodo di crisi durato circa un anno, i due, genitori di Andrea, sono tornati insieme. Come ha confermato proprio la bellissima cantante in una recente intervista a Verissimo, in cui ha dichiarato che l’amore col suo Gigi non è mai del tutto finito. E anche la canzone portata da Anna all’ultimo Festival di Sanremo è in qualche modo molto vicina al trascorso sentimentale della coppia. “Le nostre anime di notte” racconta del periodo buio vissuto dalla Tatangelo e Gigi D’Alessio. Un periodo però che è stato definitivamente messo alle spalle dalla coppia. Come testimonia una recente foto postata da Anna sui suoi social. La foto ritrae i due abbracciati e felici, durante la festa di compleanno di Gigi organizzata proprio dalla sua compagna. Un party a sorpresa, con amici e parenti, che è riuscito alla perfezione. E anche Gigi, pur non essendo particolarmente social, ha voluto postare alcuni momenti della serata sul suo profilo Instagram, tra cui la foto in stringe la sua anna Anna. Ma a giudicare dai commenti lasciati sotto la foto di coppia, non tutti gioiscono per questo ritorno di fiamma.

Gigi D’Alessio pazzo di gelosia: il commento che ha fatto infuriare il cantante

Il cantante napoletano decide di ringraziare la sua bella Anna e tutti gli invitati al suo compleanno attraverso il suo profilo Instagram. Ma tra i tanti messaggi di auguri e di apprezzamento, compare qualche commento non proprio piacevole. Sono in molti a criticare la coppia Tatangelo-D’Alessio. La maggior parte delle persone contestano alla ragazza la scelta di aver scelto come compagno Gigi, giudicandola particolarmente avvenente rispetto al cantante. Ma c’è un commento in particolare che ha mandato D’Alessio su tutte le furie. Un utente, credendo di fare un complimento alla Tatangelo, ha fatto davvero arrabbiare il cantante, che ha deciso di rispondere per le rime senza mezzi termini. Nel commento, ricco di parole non proprio eleganti, l’utente chiede ad Anna perché ha scelto uno come Gigi quando potrebbe avere il mondo. E Gigi risponde che lei il suo mondo l’ha già trovato. Un Gigi geloso, che non siamo abituati a vedere. Ora che finalmente l’ha riconquistata, toccategli tutto ma non la sua Anna!

