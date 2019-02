L’ex tronista, Nilufar Addati, stamattina è stata vittima di un incidente in macchina. Il suo ex, Giordano Mazzocchi, ha fatto un piccolo sfogo sul suo profilo Instagram.

Non è iniziata bene la giornata dell’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, che si è trovata coinvolta in un piccolo incidente in auto. A riferirlo è stata lei sul suo profilo Instagram tramite le stories.

Il suo ex fidanzato, Giordano Mazzocchi, ha postato tramite l’Instagram stories un piccolo sfogo per tutti i commenti che sta ricevendo in merito all’accaduto e alla fine della loro storia.

Giordano Mazzocchi, lo sfogo

L’ex fidanzato di Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, si è sfogato tramite il suo profilo Instagram postando una stories contro tutti coloro che hanno marciato sulla rottura della loro storia ed ha fatto presente anche che si è sentito con Nilufar dopo aver saputo dell’incidente.

Queste le parole di Giordano:

“Siete talmente bravi a fare i film che potreste fare i registi anziché stare su Instagram! Comunque, è ovvio che ho sentito Nilufar. È andata contro una pianta e sta benissimo”.

Nonostante la storia tra i due ex di Uomini e Donne e di Temptation Island sia finita, Giordano e Nilufar sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Questo non fa pensare ad un ritorno di fiamma, perchè la stessa Nilufar ha riferito ai suoi fan che non sarà presente alla scelta di Luigi Mastroianni, essendoci già Giordano per dare sostegno all’amico. “Per ovvi motivi non ci sarò”, ha risposto la napoletana a tutti i curiosi. L’ex tronista ha comunque chiarito che vuole un gran bene al siciliano e che hanno un bel rapporto.

