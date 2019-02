Giudici X Factor 2019: ecco chi ci potrebbe essere nella giuria del famoso talent show dedicato alla musica.

Non sono mancate le polemiche durante l’ultimo Festival di Sanremo. La competizione canora più famosa d’Italia è da sempre infatti uno degli eventi più chiacchierati del nostro paese. Cantanti in gara, conduttori, ospiti: nessuno può sfuggire all’inesorabile occhio critico del pubblico e dei media. E oltre alla vittoria del giovane Mahmood, duramente contestata dal secondo classificato Ultimo e da una parte del pubblico, tra gli argomenti più discussi c’è stata la canzone di uno dei giovani partecipanti al Festival: Achille Lauro. Dietro al motivetto coinvolgente della sua “Roll Royce”, infatti si nasconderebbe secondo molti un vero e proprio inno alla droga. Tra i principali sostenitori di questo, Striscia la notizia, che ha dedicato numerosi servizi al giovane trapper, definendolo un cattivo esempio per i giovani. Il pezzo di Achille Lauro però sembra funzionare: in radio è uno dei più passati tra le canzoni del Festival. Ma non è tutto. Pare che il giovane Achille sia in lizza per il ruolo di giudice di non uno , ma ben due dei talent più famosi della tv: X Factor e The Voice of Italy.

Per tutte le ultime news su The Voice of Italy, X Factor e tutti i protagonisti dei talent show CLICCA QUI!

Giudici X Factor: ci sarà anche Achille Lauro?

Il giovane romano ha saputo tener testa alle critiche, continuando per la sua strada e dedicandosi alla sua grande passione, la musica. E proprio questo avrebbe conquistato gli autori di due dei più importanti talent canori della tv che ora si contendono il cantante: The Voice of Italy e X Factor. Pare infatti che Achille Lauro sia pronto per tornare in tv proprio nelle vesti di giurato. Sarà vero? Secondo quanto annunciato da Tv Blog, il cantante avrebbe già sostenuto il colloquio per sedersi sulla sedia girevole di The Voice of Italy, che tornerà in onda su Rai 2 il 16 aprile, con la nuova conduzione di Simona Ventura. Il giovane Lauro potrebbe prendere il posto di Sfera Ebbasta, inizialmente indicato come possible giurato della trasmissione, ma escluso dopo poco. Ma questa non è l’unica possibilità di vedere Achille Lauro in tv. Pare infatti che, qualora non si concretizzasse l’ipotesi The Voice, i vertici di Sky vorrebbero il ragazzo nella giuria di un altro famosissimo talent: X Factor. L’approdo di Achille a X Factor sarebbe un’ulteriore ventata di novità per la trasmissione, che quest’anno saluterà non solo Manuel Agnelli, ma anche Fedez.

Forse ti interessa anche leggere —-> Fedez, ufficiale l’addio a X Factor 2019: la dichiarazione su Instagram