Giulia Salemi e Francesco Monte: lo scatto di famiglia che lascia senza parole, c’è anche lei nella foto pubblicata su Instagram.

E’ una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi e, ammettiamolo, in pochi avrebbero scommesso sulla durata del loro rapporto. Eppure tra gli ex gieffini Giulia Salemi e Francesco Monte l’amore sembra andare davvero a gonfie vele. Protagonisti di un vero e proprio tira e molla all’interno della casa più spiata d’Italia, una volta usciti dal reality tra Giulia e Francesco c’è stato solo cielo sereno. I due infatti non si sono separati un attimo. e hanno iniziato un vero e proprio rapporto di coppia contro ogni pronostico. In pochi infatti credevano nella veridicità del rapporto tra i due, ritenendolo come spesso accade all’interno dei reality, solo un “flirt televisivo”. Inoltre, se la bella Giulia si è mostrata dall’inizio molto presa da Francesco, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è apparso invece abbastanza distaccato dalla Salemi, facendo dubitare molto del suo sentimento. Il sentimento però c’è! Ed è più vero che mai. Come testimoniano le tantissime foto postate sui social dalla coppia. Ma proprio una delle ultime foto postate dalla Salemi nelle sue Instagram Stories ha lasciato tutti senza fiato.

Giulia e Francesco: la foto che ha lasciato tutti senza fiato, c’è anche la mamma di Giulia, Fariba

In uno scatto postato poche ore, la bellissima modella persiana appare infatti col suo Francesco, ma non solo: con loro c’è sua madre, la vulcanica Fariba Teherani. Non ci sarebbe nulla di sconvolgente, se non fosse che tra madre e figlia i rapporti ultimamente non erano affatto distesi. Sembrava addirittura che le due fossero davvero ai ferri corti. dato il pensiero di Fariba sulle vere intenzioni Monte : “Il ragazzo che in questo momento hai al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanarti da me! Stai attenta Giulia”. Queste erano state le parole della mamma di Giulia in una lettera pubblicata poco tempo fa su Di Più. Ma sembra che tutto questo sia ormai solo un lontano ricordo. La foto in questione ritrae Giulia Francesco e Fariba vicini e sorridenti, ed è stata pubblicata oltre che da Giulia anche da Fariba sul suo profilo Instagram con la didascalia: “Non c’è niente ch ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice, o più esasperato, o più sicuro.” Dolcissima la risposta di Giulia: “Indivisibile l’amore tra una madre e una figlia”. Che dire, tutto è bene quel che finisce bene.