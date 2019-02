Ignazio Moser, l’inaspettato gesto per Cecilia Rodriguez: fan increduli

Ignazio Moser fa una bellissima sorpresa a Cecilia Rodriguez, i fan restano senza parole.

Questa mattina è andato in onda, come di consueto, il programma condotto da Federica Panicucci, ovvero Mattino Cinque. Gli ospiti in studio sono stati quattro coppie di padri e figli. Tra loro c’erano anche i Moser. Ignazio Moser e suo padre in diretta televisiva hanno ricevuto una bellissima sorpresa. In studio improvvisamente è arrivata la fidanzata di Ignazio, ovvero Cecilia Rodriguez. Quando i colpi di scena sembravano terminati, ecco che la bellissima coppia annuncia l’idea di un possibile matrimonio, proprio davanti a Moser padre. non c’è ancora nulla di ufficiale, ma Francesco Moser, il padre di Ignazio non è per nulla dispiaciuto per questa improvvisa novità: “E’ una decisone che devono prendere loro – ha dichiarato – non deve essere imposta, ma sarei felice”. La sorpresa di Cecilia di questa mattina ha colpito molto Ignazio che poche ore dopo ha ricambiato con un gesto davvero inaspettato che ha emozionato tutti i fan della coppia.

Ignazio Moser l’emozionante sorpresa a Cecilia Rodriguez

La bellissima sorpresa di Cecila Rodriguez al suo fidanzato Ignazio Moser negli studi di Mattino Cinque non è passata inosservata. I fan sono impazziti di gioia quando hanno potuto vedere lo stupore sul volto del figlio del famoso ciclista italiano. Una gioia che si è moltiplicata quando poche ore fa la sorpresa di Cecilia è stata ricambiata dal bel Moser. Ignazio infatti ha postato delle storie Instagram in cui riprende un dolcissimo momento tra lui e la sua amata Cecilia. Nelle storie di Ignazio Moser i fan hanno potuto essere testimoni della bellissima sorpresa che il giovane ha fatto a Cecilia. Un manto di petali di rose rosse in camera che fanno da contorno a tantissimi bouche di rose che compongono la scritta Chechu. Un gesto d’amore semplice che ha riempito il cuore dei fan della coppia e, sicuramente, della bellissima Cecilia.