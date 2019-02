All’Isola dei Famosi 2019 continuano gli scontri tra i naufraghi. In particolare troviamo l’ex leader della settimana, Soleil Sorge, contro tutti.

Ancora scontri sull’Isola 2019, in particolare con l’ex leader della settimana Soleil Sorge. La “gang del bosco”, ovvero gli altri naufraghi così definiti da Soleil, avrebbero covato nei suoi confronti un insieme di attacchi. La discussione è iniziata con il parlare della figura da leader dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tuttavia si è definitivamente accesa, quando Soleil sentendosi attaccata dalla naufraga Ariadna, prende la palla al balzo per rinfacciarle un suo comportamento insolito e definendola una persona che fa del “finto buonismo” e un’ipocrita. Di conseguenza Ariadna ha risposto spazientita da ciò che aveva appena sentito e soprattutto per le parole utilizzate: “Sono arrivata che ti volevo conoscere ma dopo soli tre giorni mi ha detto che sono una bambina viziata, che non capisce la vita. Quindi non mi interessa conoscerti.” La discussione non finisce qui perché Ariadna aggiunge: “Io sono una persona di pancia, sono vera. Tu invece sei finta come la m…a. Fai schifo!”. Ma vediamo meglio cos’è successo.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, Marina La Rosa in lacrime: la confessione che spiazza tutti

Isola dei Famosi, Soleil contro tutti: “Sono un covo di vipere”

Dopo questo affronto tra lei e Ariadna, Soleil decide di allontanarsi dal gruppo dopo che le due ragazze si sono anche avvicinate pericolosamente. L’ex leader a questo punto invoglia il gruppo di chiamarla solo nel momento in cui non hanno più parole cattive da rivolgerle ma prima di allontanarsi del tutto, aggiunge alcune parole rivolte esclusivamente ad Ariadna: “Fai schifo, addirittura? Sei una signora. Spero che tuo figlio abbia insegnamenti migliori di quelli che hanno dato a te”. Tirando in ballo suo figlio, facendole presente che una mamma non si dovrebbe comportare così, Ariadna risponde: “Non ti devi permettere di nominare mio figlio! Io sono una mamma sola che sa cosa significa dare amore ed educazione. Cose che tu non hai”. Dopo aver aggredito Ariadna, Soleil continua ad attaccare prendendosela stavolta con Marina La Rosa: “Sei falsa perché davanti a me sei carina, ma dietro le spalle parli male di me e dici che non ti piaccio per niente. Queste cose me le dovevi dire in faccia”. Anche Marina ha risposta alle sue provocazioni dicendo: “Mi dispiace, ma sei arrogante, insolente e crei sempre tensione”.

Jeremias Rodriguez difende Soleil Sorgè

Tra il gruppo però c’è stato chi ha preso le difese dell’ex leader della settimana, infatti il naufrago Jeremias Rodriguez ha detto: “Attaccare una persona sola persona quando voi siete otto, non è una cosa molto matura. Non mi piace che se la prendono contro una persona. Ma questo non significa che lei ha ragione”.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sull’Isola dei Famosi e sulle avventure dei naufraghi, allora CLICCA QUI