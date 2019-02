Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna vicini: qualcosa sta nascendo tra loro?

Non è stato certamente facile l’inizio dell’avventura sull’Isola dei Famosi per Ariadna. La bellissima modella cubana, infatti, ha prima dovuto fare i conti con un momento a dir poco delicato con Jeremias Rodriguez a causa di una sua battuta a dir poco fuori luogo. Poi, come se non bastasse, ha saputo praticamente in diretta e da lontano della fine della sua frequentazione con il calciatore della Lazio Francesco Acerbi.

Nonostante questo, però, lei non ha perso il suo tradizionale sorriso che sempre la accompagna e su Isla Bonita potrebbe aver trovato un motivo valido per non abbattersi. Si è, infatti, avvicinata in maniera importante ad un altro naufrago, vale a dire l’ex calciatore di Parma e Siena, tra le altre squadra, vale a dire Abdelkader Mohamed Ghezzal.

Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna molto vicini: qualcosa sta sbocciando?

La vicinanza tra i due ha destato, per così dire, dei sospetti in molti degli spettatori e dei fan di questo programma, che soprattutto sui social hanno iniziato a pensare ad un possibile flirt. D’altronde, per quanto possa sorprendere la cosa, c’è da dire che l’ex calciatore già nella settimana scorsa aveva dichiarato a chiare lettere di ritenere interessante la modella. Chissà che poi questo sentore non sia comune ad entrambi. Ai posteri l’ardua sentenza, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.