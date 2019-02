Laura Cremaschi, retroscena: cos’è successo dopo lo scherzo a Facchinetti

Laura Cremaschi è stata protagonista di un simpaticissimo scherzo de Le Iene che vede coinvolto Francesco Facchinetti. Non è ancora chiaro se fosse complice anche la moglie, ma di certo c’è che Francesco ci è rimasto abbastanza di stucco. Credeva veramente gli fosse successa una cosa simile, infatti, aveva anche cominciato a pubblicare dei post su Instagram a raffica in cui spiegava la sua posizione e teneva informati i follower sull’evolversi della vicenda.

Cos’è successo a Laura Cremaschi dopo lo scherzo a Francesco Facchinetti

Come ci aspettavamo, il popolo del web ha cominciato a commentare la messa in onda di quel video in cui si vede la moglie di Facchinetti, Wilma Helena Faissol, lanciarle direttamente in faccia un bicchiere di vetro. La signora era praticamente su tutte le furie per quello che aveva fatto Laura Cremaschi poco prima con suo marito. Ovvero, l’aveva seguito in bagno in atteggiamenti un po’ equivoci.

Ebbene, la reazione del popolo social non ha tardato ad arrivare. Sul profilo di Laura Cremaschi ci sono tantissimi commenti in cui si scherza ancora sull’accaduto. E, dobbiamo sottolinearlo, Laura risponde quasi a tutti quelli che vogliono fare qualche battuta. Ecco alcuni screnshot che abbiamo raccolto per voi:

Beh, in effetti, era inevitabile qualche battuta su quanto accaduto. Presto, vedremo lo scherzo in onda a Le Iene, anche se va detto che le scene più esilaranti le abbiamo già viste sui profili social dei diretti interessati. Compresi questi commenti pieni di ilarità e voglia di scherzare. Un servizio leggero, divertente quello messo in piedi da Le Iene. Non troppo divertente per Facchinetti che avrà vissuto uno degli episodi più strani e surreali della sua vita.