Lory Del Santo e il dolore per la morte del figlio: parole da brividi

Superare la morte di un parente è già di per sé davvero difficile. Soprattutto, poi, se a lasciare la vita terrena è un figlio. È proprio questa sensazione, infatti, che sta vivendo Lory Del Santo. La famosa attrice, da agosto scorso, sta vivendo con un vuoto davvero incolmabile. Suo figlio Loren è precocemente scomparso. E, sebbene Lory, voglia a tutti costi mostrarsi forte, purtroppo non è affatto così. Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa. Quando per Natale, l’attrice si è lasciata andare ad un commovente messaggio su Instagram. Eppure, a distanza di mesi dal tragico evento, Lory è ritornata sull’argomento con delle parole da togliere il fiato. Vediamo tutto nel dettaglio.

Lory Del Santo e il dolore per la morte del figlio: le parole da togliere il fiato

La notizia della morte del figlio di Lory Del Santo ha realmente scosso tutti. Ma, in particolare, ciò che destò davvero scalpore fu la scelta dell’attrice di partecipare, pochi mesi dopo l’evento, al Grande Fratello Vip. Ovviamente, il suo obiettivo era ben preciso. Superare, per quanto fosse possibile, questo immenso trauma. Ebbene. La sua permanenza all’interno della casa è stata breve ma intensa. E, alla fine del percorso, Lory si dichiarò totalmente cambiata. A distanza di mesi dal suo percorso televisivo ma, soprattutto, dalla morte di Loren, l’attrice ritorna sull’argomento. Descrivendo nei minimi dettagli il suo attuale stato d’animo. E, badate bene, utilizza delle espressioni davvero da brividi. Sulle pagine del settimanale Di Più, infatti, scrive: “Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare”, esordisce l’attrice. E poi continua: “Sono una moribonda che fa finta di stare bene. Mi vesto di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere”. Insomma, delle parole davvero toccanti. Che, tra l’altro, esprimono a pieno il dolore e la sensazione di vuoto dell’attrice.