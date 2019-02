Maurizio Costanzo: “Nozze d’argento con Maria? Ecco il nostro segreto…”

Maurizio Costanzo parla del traguardo delle nozze d’argento con Maria De Filippi e svela il segreto della loro unione perfetta.

In una lunga intervista a “La Verità” il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, parla a cuore aperto del suo matrimonio con Maria De Filippi con la quale è legato dal 28 Agosto del 1995.

A ‘La Verità’, Maurizio Costanzo parla del sentimento che lo lega a Maria De Filippi. La coppia si avvicina ai 25 anni di nozze e il conduttore racconta il segreto del loro legame solido e duraturo. “Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no“, ha dichiarato il giornalista.

Dopo tre matrimoni falliti, infatti, Maurizio Costanzo, ha sposato Maria de Filippi, che più volte ha definito come “l’amore della sua vita”. “Mi sono sposato quattro volte, ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi”.

Potrebbe interessarti anche –> Maria De Filippi e Maurizio Costanzo accolgono una ‘new entry’ in casa loro

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, il segreto di un matrimonio duraturo

Maurizio Costanzo ha svelato quello che per lui è il segreto di un matrimonio duraturo. In tanto tempo insieme non hanno mai discusso. “Nel matrimonio non dev’esserci pesantezza. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato“.

La loro sembra un’unione perfetta: “Io credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Deve esserci prima amicizia e sostegno, e solo dopo l’amore. Per lei farei davvero qualunque cosa: anche scalare l’Everest”

“Non mi sono mai annoiato con lei. Se mi capita di tornare a casa dal lavoro prima del tempo, mi fa piacere sempre e comunque riabbracciarla. Vorrei dirle che sono davvero felice di averla incontrata, quella mattina alla Festa del Cinema di Venezia”

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una delle coppie più amate in Italia, allora CLICCA QUI!