Meteo Italia, arriva una perturbazione: pioggia e neve tra venerdì e sabato

Si tratta di un periodo per niente di facile lettura dal punto di vista climatica dal momento che un po’ in tutta Italia continuano ad alternarsi belle giornate ad improvvise precipitazioni. E le cose non sembrano migliorare nei prossimi giorni. Anzi, se è possibile, soprattutto nelle zone di montagna, le cose addirittura andranno a peggiorare. E’ in arrivo, infatti, una perturbazione proveniente dalla zona nord dell’Atlantico ed andrà ad avere conseguenze su tutta la Penisola.

Nella giornata di venerdì, infatti, sono previste pioggia e neve nella zona della Alpi, con alcuni fenomeni dai 1400 / 1500m. Per quanto riguarda, invece, le altre zone del Nord, esse non saranno coinvolte in alcun modo.

Meteo Italia, la perturbazione si sposterà al Sud

Dopo il presunto anticiclone di marzo, le cose sembrano cambiare. Piogge e rovesci sparsi sono attesi anche nella zona delle Marche e dell’Abbruzzo e poi da sabato si sposterà verso la zona meridionale dell’Italia. I fenomeni più frequenti sono attesi nella zona settentrionale della Sicilia mentre poi, tra il tardo pomeriggio e la sera, questo fronte andrà a dirigersi verso la Grecia ed a quel punto dovrebbero tornare delle giornate soleggiate un po’ in tutta la penisola. Insomma, si tratterà di un fine settimana in cui gli italiani, dal punto di vista climatico, dovranno stringere i denti.