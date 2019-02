Nilufar Addati, vittima di un brutto incidente: ecco le sue condizioni

Una spiacevole notizia per tutti i fan di Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata vittima di un brutto incidente stradale. A rivelarlo è lei stessa su Instagram. La napoletana, infatti, com’è solita fare, ha intrattenuto i suoi followers con diverse stories su Instagram. Tra le diverse presenti sul suo canale ufficiale, ne sono apparse un paio che hanno davvero spaventato i suoi fan. Nilufar, infatti, ha annunciato di essere stata vittima di un incidente. Nulla di grave, sia chiaro. Ma, ovviamente, c’è stato un grosso spavento. Ma vediamo tutto nello specifico.

Una cosa è certa, questo non è uno dei periodi più splendenti per Nilufar Addati. Dopo la fine della storia d’amore con Giordano Mazzocchi, la napoletana ha deciso di trasferirsi a Roma. Stando alle sue parole è proprio nella Capitale che ha trovato lavoro. Tuttavia, però, poche ore fa, l’ex tronista è stata vittima di un incidente stradale. E, come si può vedere dalla foto riportata sopra, sembra essere stato davvero grave. Nilufar, però, ci tiene a rassicurare i suoi numerosi fan. “Non mi sono fatta male né io e né altri”, esordisce nelle sue Instagram stories. Tuttavia, però, non si sono affatto fermati i messaggi dei suoi followers. I quali vedendo la foto della macchina, hanno chiesto ulteriori spiegazioni. “Non c’è stato alcun tamponamento. Mi sono schiantata contro un albero”, continua l’Addati. Fortunatamente, però, tutto è bene quel che finisce bene. E Nilufar non ha riportato alcun trauma. “Sto bene. Solo un grosso spavento”, conclude.