Paola Di Benedetto in costume su Instagram: quel dettaglio non passa inosservato.

Basta poco a Paola Di Benedetto per far girare la testa ai suoi followers. L’ex madre natura di Ciao Darwin è una delle showgirl italiane più seguite e amate dal web. Complici le numerose foto postate sui suoi social dall’ex naufraga dell’Isola dei famosi, attualmente fidanzata con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. Foto che mettono in risalto la straordinaria bellezza della Di Benedetto. La ragazza, che ha da poco spento 24 candeline, proprio qualche ora fa ha postato una foto sul suo profilo Instagram che come sempre ha ipnotizzato tutti i suoi seguaci. Lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti, come spesso accade quando si tratta della bella Paola. Ma un particolare dettaglio non è sfuggito agli occhi degli utenti di Instagram.

Paola Di Benedetto in costume: il dettaglio che ha colpito i suoi fan

Nella foto in questione, la bellissima Di Benedetto è seduta in piscina, con lo sguardo abbassato rivolto verso l’acqua. Foto in costume, quindi, che mette in mostra le forme perfette di Paola. Ma non solo. Il dettaglio che ha colpito tutti è stato un altro: la carnagione bianchissima della showgirl. La ragazza infatti appare con un colorito davvero molto chiaro, sul quale lei stessa ironizza. “Dite che è ora di farsi una lampada?”, è la didascalia che Paola ha scritto sotto la foto. Ma la pelle non proprio abbronzatissima della ragazza non è sicuramente un difetto per i followers della ragazza, che come sempre hanno invaso la foto di apprezzamenti: “Bellissima come sempre!”, “Sei perfetta così!”, “La perfezione in una foto!”: questi alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto lo scatto. Che dire, la Di Benedetto può dormire sonni tranquilli, c’è tempo per prendere il sole!

