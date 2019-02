Anticipazioni Scelta Luigi Mastroianni: Irene o Valentina, oggi l’annuncio in diretta a Uomini e Donne.

Ormai ci siamo, venerdì primo marzo 2019, andrò in onda la scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Questa volta Maria De Filippi ha deciso di portare in villa e poi al castello entrambi i tronisti rimasti. Nella puntata oggi di Uomini e Donne vedremo ancora una volta il Trono Classico e si parte da Luigi Mastroianni.

Luigi Mastroianni Scelta: Irene o Valentina?

Arriva così in diretta a Uomini e Donne da Maria De Filippi, l’annuncio che Luigi è pronto per la scelta e andrà in villa con le sue corteggiatrici prima della fase finale del Castello. La puntata quindi si concentra poi su Luigi con Irene e Valentina e le ultime esterne effettuate con le ragazze. Da quello che vediamo la scelta è ancora molto confusa visto che il tronista di Maria De Filippi sembra molto vicino ad entrambe. Una volta visti gli rvm in studio aumenta il dubbio sulla sincerità di Valentina. Durante le esterne tra lei e il tronista va tutto molto bene, ma lei continua ad evitare il bacio e quindi Luigi, inizia a farsi alcune domande.Al di là di questo, sia Valentina che Irene, andranno in villa e a detta proprio di Valentina durante il soggiorno nella villa nel weekend avrà modo di spiegare a Luigi Mastroianni molti lati del suo carattere che ancora non sono chiari.

Scelta Ivan: Sonia o Natalia?

Per quanto riguarda invece il trono di Ivan vediamo il tronista cercare in continuazione e in modo spasmodico di recuperare il rapporto con Natalia. Alla fine la ragazza decide di andare in villa con Ivan, ma continua anche ad andare in esterna con il nuovo tronista Andrea. Le cose vanno ben tra i due al punto tale che sembrava addirittura stesse per arrivare un bacio. Sonia dal canto suo continua ad essere molto infastidita da quello che sta succedendo e si continua a chiedere come sia possibile che Ivan continua a correre dietro a una ragazza che sta cercando di trovare nuove emozioni e forse anche proprio una nuova storia con il tronista Andrea.

