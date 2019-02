Wanda Nara, il costume è davvero troppo stretto: i fan restano a bocca aperta

La bellissima modella argentina negli ultimi tempi è finita un po’, per usare un eufemismo, nell’occhio della critica a causa di alcune sue scelte relative al suo lavoro di agente di suo marito Mauro Icardi, bomber dell’Inter. La situazione è diventata davvero molto pesante per lei, che in diretta a Tiki Taka è esplosa a piangere per un momento e che aveva dato impressione di essere arrivata anche alla rottura con suo marito.

Al di là di questo, però, di tanto in tanto non disdegna di tanto in tanto un po’ di relax. Oggi, ad esempio, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto da urlo che la mostra con un costume molto stretto che esalta le sue forme da urlo.

Wanda Nara, il costume è troppo stretto

Il post in questione, che esalta la sua scollatura a dir poco bellissima, ha raggiunto un numero di “like” davvero notevole in pochissimo tempo. Non è la prima volta, però, che si mostra così. Qualche tempo fa, infatti, si è spogliata ed ha mostrato il suo nuovo tatuaggio. Insomma, non si diventa di certo una star dei social per caso.