Aida Yespica, dramma sfiorato: grave infezione, è stata operata d’urgenza

E’ senza ombra di dubbio una delle modelle e delle show girl più apprezzate a livello mondiale. Nata in Venezuela, si è fatta conoscere ed apprezzare praticamente in ogni angolo del mondo sbarcando molto presto anche in Europa, e soprattutto in Spagna in Italia, oltre che negli Stati Uniti. Ebbene, proprio la modella sudamericana è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio molto grave e delicato.

La Yespica, infatti, a causa di un piccolo taglio alla mano destra mal curato, si è trovata alle prese con una brutta infezione che ha poi costretto i medici ad intervenire in maniera istantanea con una operazione per evitare il peggio. A svelare la notizia è il settimanale “Chi”, che aggiunge poi anche alcuni dettagli relativi a questo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta.

L’operazione è stata molto lunga e per niente semplice, dal momento che è durata praticamente quattro ore. L’equipe medica ha dovuto recidere il tendine infettato ed è stato un processo molto lungo anche quello della riabilitazione, con la donna che, però, ha poi recuperato in maniera del tutto definitiva l’uso della sua mano destra. Lodevole, in conclusione, il fatto che in tutto questo tempo le è rimasta accanto il suo fidanzato Giuseppe. A breve, dunque, la modella tornerà a mostrare ai suoi fan il suo corpo da urlo.