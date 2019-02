Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: la camicetta che indossa è troppo scollata, si vede tutto.

Alessia Marcuzzi sa sempre come far parlare di sé. La biondissima conduttrice dell’Isola dei famosi riesce a catturare sempre l’attenzione dei media grazie soprattutto al suo look. Gli outfit scelti dalla Marcuzzi durante la conduzione delle sue trasmissioni non sono mai banali, questo è certo. Ma spesso non convincono proprio tutti. Dopo il criticatissimo top, giudicato troppo trasparente, indossato da Alessia durante la puntata delle Iene andata in onda ieri sera, l’ex moglie di Simone Inzaghi anche questa sera indossa un abito alquanto appariscente!

Per tutte le ultime news su Alessia Marcuzzi e tutti i protagonisti dell’Isola dei famosi CLICCA QUI!

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: camicetta scollata per la conduttrice

Durante la puntata dell’Isola in onda questa sera su Canale 5, la bellissima Alessia Marcuzzi indossa un outfit total black, composto da minigonna e camicetta. Tutto normale, se non fosse che la camicetta è totalmente aperta e porta una scollatura che arriva fino in vita. Un abito che lascia senz’altro senza fiato e mette in mostra il fisico statuario della bella Alessia. Che come di consueto prima di ogni puntata dell’Isola mostra ai suoi followers il look della serata. La foto pubblicata su Instagram come sempre ha scosso il web e ha fatto il pieno di like e commenti, come sempre accade quando si tratta della Marcuzzi. Tra i tanto complimenti, però, non mancano alcune critiche. C’è chi le contesta l’eccessiva voglia di mettere in mostra il suo corpo, che renderebbe la sua bellezza meno elegante. Che dire, nel bene o nel male Alessia sa come non passare inosservata!