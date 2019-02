Belen Rodriguez e Stefano: momento tenerissimo con Santiago, fan in delirio VIDEO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, non si parla d’altro. Ormai, il web è invaso da notizie che parlano di loro due. Certo, formano una coppia stupenda. Come Al Bano e Romina, come Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Insomma, non c’è Belen senza Stefano. O meglio, forse i fan non riescono proprio ad accettarlo. La vita è andata avanti. Da quando si sono separati, hanno avuto altre storie. Storie che hanno comunque appassionato tante persone. Tutti, però, continuano a sognare che la coppia si riunisca.

Sì, perché poi non sarebbe più soltanto una coppia. Ma una famiglia. Una famiglia che adesso vive un momento sereno, sì, ma che potrebbe stare meglio. Magari tutti sotto lo stesso tetto. Tutti nello stesso lettone, con Santiago in mezzo a mamma e papà.

Tutti vogliono Belen Rodriguez e Stefano De Martino

E’ così, c’è poco da fare. Tra loro c’è tutt’ora un bellissimo rapporto, Stefano De Martino ha anche ammesso a Domenica In: “Non ho problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio”. E Alfonso Signorini, poi, ha dato la sua visione delle cose, dicendo: “Stanno lavorando per costruire un rapporto sempre più sano e non possiamo che augurargli il meglio, auguri e figli maschi… ma anche femmine!”. Ed è proprio da queste parole che è scaturito poi tutto il resto. Con i seguaci di uno e dell’altro che continuano a scrivere nei commenti che devono tornare insieme.

Ma un gran bel lavoro lo stanno facendo anche le relative fanpage di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ad esempio, in questa fanpage che abbiamo trovato su Instagram, c’è un video in cui Belen e Stefano ballano con Santiago. Si scambiano baci, coccole, tenerezze. Insomma, un momento bellissimo che la pagina fan ha voluto riproporre riscuotendo un enorme successo. E voi, sareste contenti se Belen Rodriguez e Stefano tornassero insieme?