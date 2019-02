Caterina Balivo, Vieni da me: l’ha appena saputo, la conduttrice pazza di gioia

Caterina Balivo arriva su Instagram quest’oggi con una splendida notizia. Il suo messaggio è pieno di gioia, così come il sorriso che sfoggia nella foto: “Dal mio camerino un selfie per dirvi grazie perché siete sempre più numerosi a seguire @vienidamerai

Ieri più di due milioni e il 14% di share 🙏🏻 😘

A più tardi con la signora della tv Enza Sampò, con la storia di @ilariagalassi76(eh si lei di Non è la Rai), la bellissima @milenamiconi e poi vi racconteremo la storia di un amore sfociato in tragedia #caterinabalivo #vienidame”

Caterina Balivo: splendida notizia per lei

I risultati ottenuti da Caterina Balivo con ‘Vieni da me’, il programma da lei condotto, sono sorprendenti. La conduttrice ha ringraziato i telespettatori e tutte le persone che la seguono ogni giorno in diretta. A quanto pare, la trasmissione piace veramente a tantissime persone. Per la precisione, come lei stessa specifica, ieri ce n’erano 2 milioni a guardarla.

Il 14% di share non può che essere un risultato sorprendente ed emozionante per la bella Caterina Balivo. La conduttrice, tuttavia, è sempre al centro di numerose polemiche che prendono vita e si consumano sui social. Come vi abbiamo raccontato ultimamente, ha avuto un battibecco con alcuni suoi follower che la criticano di continuo, qualsiasi cosa faccia. Chissà se, adesso, al cospetto di risultati così entusiasmanti, riusciranno comunque a trovare il pelo nell’uovo. Sappiamo che il popolo dei social sa essere molto cattivo, ma dubitiamo che stavolta riuscirà a trovare qualcosa per cui attaccare Caterina.