Che cos’è il thigh gap, la preoccupante tendenza che può portare all’anoressia.

Esiste una univoca unità di bellezza? La risposta logicamente dovrebbe essere no. E per fortuna, oseremo dire. Purtroppo però, ultimamente, anche attraverso il mare magnum del web, ciò che in rete viene definito ‘bello’ va indirettamente a determinare degli standard di bellezza assolutamente non condivisibili. Spesso infatti si sfocia nella ricerca ossessionata di questi standard che portano a fenomeni come il thigh gap. Se non hai mai sentito parlare di questa preoccupante tendenza, sei nel posto giusto.

Cos’è il Thigh gap, la preoccupante tendenza nata negli Stati Uniti

Nel 2012 negli Usa si sviluppa questa particolare e preoccupante tendenza chiamata Thigh gap. Qui l’ideale di bellezza a cui aspirare sembra essere il famigerato spazio tra le cosce. Un requisito che non sempre si può ottenere semplicemente perdendo peso. Perché spesso questa spazio tra le gambe è determinato in larghissima parte dalla struttura ossea. Fortunatamente, attualmente il fenomeno del Thigh gap sta pian piano svanendo. Ciononostante si stanno facendo largo nuove tendenze ugualmente preoccupanti. Ma la domanda è, da dove è nata la tendenza del Thigh Gap? Continuate a leggere e lo scoprirete.

Ecco come è iniziato il preoccupante fenomeno

Il Thigh Gap ha una data di nascita ben precisa, ovvero il dicembre 2012. In quel mese, durante uno show di Victoria’s Secret, sfilarono in passerella moltissime modelle con cosce sottili che, dunque, presentavano una determinata conformazione ossea. Nello specifico, le foto della sfilata di Cara Delavigne fecero nascere questo ideale di bellezza che, di fatto, è pura illusione. Infatti, lo spazio tra le cosce non è determinato dal peso, ma dalla conformazione del proprio corpo. Purtroppo però questo assunto non è stato chiaro a molte adolescenti statunitensi che, per raggiungere quell’ideale di bellezza, si sono sottoposte a diete estreme e addirittura ad interventi chirurgici. Nel 2013 è addirittura stato pubblicato un libro che spiega come ottenere l’ambito spazio tra le cosce.

Le celebrità che si sono esposte contro

Sempre negli Stati Uniti, sono nati dei veri e propri movimenti anti thigh gap ed è stato lanciato anche un sito web. Molte star del mondo dello spettacolo poi si sono esposte in prima persona contro questa insensata tendenza. Il caso più famoso è quello di Ashley Graham. Ma anche la pop star Demi Lovato si è esposta duramente contro il fenomeno. Insomma il Thigh Gap è pura illusione e lo spazio tra le gambe non è un canone di bellezza.