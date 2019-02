Chi è la bellissima Jori Delli, il nuovo volto femminile di Sportitalia: età, carriera e vita privata.

Bellezza rara, mediterranea, di quelle che incantano. Jori Delli abbiamo avuto il piacere di ammirarla la scorsa estate su Sportitalia. In pochi mesi la bella mora ha rapito i telespettatori, tanto da essere uno dei volti femminili nel mondo dello sport più apprezzati. Sui social poi, sta letteralmente spopolando il suo profilo Instagram a suon di like e follow. I seguaci crescono ogni giorno di più, così come la sua popolarità. Jori è nata a Parma e, oltre ad essere una giornalista è anche influencer. Ma non è finita qui, la sua bellezza l’ha portata anche a lavorare a tempo pieno come modella. Ma chi è Jori Delli? Ecco tutto ciò che bisogna sapere su di lei.

Chi è Jori Delli: età, carriera

Come già detto, Jori si è fatta notare negli studi di Sportitalia questa estate. Oltre ad essere una brava giornalista, la Delli sfrutta la sua immensa bellezza e lavora anche come modella e come influencer su Instagram. Viene dalla città di Parma ma le sue origini son albanesi ed ha 23 anni. Della sua vita privata si sa ancora molto poco ma, osservando le sue foto Instagram si riesce a tracciare un profilo ben delineato della splendida Jori. Oltre alla passione per il calcio, Jori è una grande appassionata di fitness e studia Ingegneria al Politecnico di Torino.

Jori Delli: i social e la vita sentimentale

Jori è attualmente fidanzata con Simone Camolese, il figlio di Giancarlo, ovvero l’ex giocatore e poi storico allenatore granata. Della vita privata di Jori dunque, oltre a ciò, non si sa molto, ma un’altra informazione dal suo profilo social è trapelata. La ragazza è tifosissima del Milan. Oltre alla passione per la cura del suo corpo in palestra e quella del suo profilo instsagram, sempre aggiornato con foto che fanno impazzire i followers, Jori è follemente innamorata del suo Simone. Spesso infatti la bella parmigiana posta foto romantiche insieme alla sua metà.

