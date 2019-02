La foto di Chiara Biasi su Instagram fa impazzire i fan e la gonna troppo corta fa vedere tutto.

Chiara Biasi è una delle influencer più importanti del web insieme a Chiara Ferragni. È una ragazza bellissima che ha creato un vero e proprio impero quando aveva solo 20 anni con il blog omonimo e poi con tutti i profili social ad esso legati. Attualmente ha 1.300.000 follower su Instagram ed evidentemente vanta numeri da record. Una sua foto, pubblicata da poco sui social ha del resto fatto impazzire tutti i suoi fan.

Chi è Chiara Biasi? Età, vita, fidanzato e carriera

Chiara Biasi, fidanzata con il calciatore Simone Zaza, da qualche anno si è impegnata intensamente nel mondo della moda e ha disegnato una collezione di costumi da bagno e di occhiali da sole bellissimi. Il motivo che l’ha spinta a intraprendere questa carriera, a quanto dichiarato, è che non aveva mai trovato dei costumi che le piacessero davvero e quindi ha pensato di disegnarseli da sola. Chiara vive tra Milano Londra e tantissimi alberghi di tutto il mondo dove soggiorna per lavoro. Non è una fashion blogger ma ama definirsi una lifestyleblog o più che altro una social media infuencer visto che, con le sue foto, influenza chi la segue e ovviamente i gusti del mercato. Chiara Biasi ha anche scritto una biografia intitolata Chiaroscuri che è una sorta di dizionario in cui racconta la sua vita senza alcun tipo di filtro. La blogger, del resto ha una storia molto particolare con un Ischemia che l’ha colpita vent’anni, un’intervento al seno fatto in un momento di debolezza e tanti tatuaggi che raccontano di lei.

Chiara Biasi Instagram: la foto è da capogiro

Da poco Chiara, come dicevamo in apertura, ha pubblicato su Instagram una foto bellissima che la ritrae con indosso una giacca che scivola sulle spalle e un vestitino nero cortissimo molto aderente. Ai piedi degli stivali alti sopra il ginocchio a punta. Quello che i fan però hanno notato immediatamente sono le misure del vestito che è veramente molto corto e lascia intravedere delle gambe affusolate. La foto, datata 22 febbraio, è stata pubblicata solo oggi e nel giro di pochissimi istanti ha già superato i 10mila like. La Biasi probabilmente si è scattata in questa foto, anche un po’ sfocata, davanti a una saracinesca durante la settimana della moda di Milano e i fan sono ovviamente impazziti per questo scatto. Come dargli torto?

