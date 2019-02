Diletta Leotta, la doccia è ‘hot’: niente vestiti, Instagram impazzisce

E’ una vera e propria star, in televisione ma non solo. Tutto il successo raccolto nel mondo del giornalismo sportivo le ha dato la possibilità, infatti, di diventare in pochissimo tempo una stella anche nel mondo dei social network. A tal proposito, su Instagram vanta un seguito davvero da urlo e non è per niente raro che un suo post diventi virale in pochissimo tempo.

Questo stesso destino è toccato anche all’ultima foto, in ordine di tempo, condivisa proprio sul suo profilo Instagram. Nel selfie in questione la si vede di fatto dopo una doccia e senza vestiti addosso, con la scollatura, che è in primo piano, che inevitabilmente non passa inosservata.

Diletta Leotta dopo la doccia e senza vestiti

Negli ultimi istanti i suoi circa quattro milioni di seguaci hanno potuto ammirare questo spettacolo davvero da urlo e non è certo un caso che il post in questine abbia raggiunto un numero sia di “like” che di commenti davvero molto elevato. D’altronde ci sono abituati, in fondo. Nella giornata di ieri, ad esempio, aveva condiviso dei video che la vedevano allenarsi con posizioni molto particolari.