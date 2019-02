Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis: la notizia è certa e spazza tutti

La storia d’amore tra la bellissima Pedron e l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis va avanti ormai da circa un anno ed ora potrebbe aver conosciuto il suo epilogo. A lanciare la notizia è il settimanale “Chi”, che aggiunge come la coppia da qualche tempo vada avanti tra tanti alti e bassi e questo li avrebbe spinti verso questa decisione. A prendere questa decisione, però, a quanto pare è stata proprio la show girl, che dunque ha preferito rompere con il noto giornalista.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima show girl Eleonora Pedron e per non perderti mai nulla relativo alla sua vita sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Sul settimanale non vengono aggiunti ulteriori dettagli che ci sono dietro questa decisione, ma vengono sottolineati solo i problemi avuti di recente dalla coppia. Probabile, dunque, che se l’ex Miss Italia ha preso questa decisione lo ha fatto perché è alla ricerca di qualcosa di maggiormente stabile per quelle che sono le sue esigenze.

Eleonora Pedron rompe con Nicolò De Devitiis

Ricordiamo che di recente il noto giornalista era finito al centro della bufera a causa del suo servizio su Zaniolo, centrocampista della Roma, e sulla madre del calciatore che aveva fatto tanto discutere, al punto che lo stesso De Devitiis si è visto costretto a chiedere scusa in maniera ufficiale. Insomma, non proprio un periodo facile per lui che ha diversi pensieri per la testa.