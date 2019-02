Estrazione Million Day oggi 27 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Il mondo del gioco d’azzardo in senso generico e delle lotterie in maniera più specifiche rappresenta una vera e propria miniera d’oro. Sia in termini economici, dal momento che molto spesso in palio ci sono cifre da capogiro, sia per quanto concerne il divertimento, visto che è sempre molto stimolante tentare la sorte. Nel caso specifico in questione ci occuperemo del fantastico Million Day, che non certo per caso è una delle estrazioni più attese in senso assoluto. Ogni giorno moltissimi italiani attendono di sapere se sono tra i fortunati che vinceranno il milione di euro messo in palio per ogni biglietto vincente.

Per conoscere in tempo reale tutto quelle che sono le principali novità che arrivano dal mondo del gioco d’azzardo in Italia e per non perderti ma una estrazione del fantastico gioco che è Million Day, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 27 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 27 febbraio | Come si gioca

Per tentare la sorte e provare a vincere il milione di euro che viene messo in palio non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 € e scegliere la tua combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Se l’esito sarà quello che tutti ci e vi auguriamo, allora porterai a casa un milione di euro!

Estrazione Million Day oggi 27 febbraio | Gioca responsabile

Al di là delle cifre a dir poco considerevoli di cui si parla, ricorda sempre di giocare in maniera responsabile, tenendo bene a bada il demone del gioco. Questi i numeri estratti ieri sera.