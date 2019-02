Svelati tutti i rimedi naturali per calmare e combattere i sintomi della faringite.

Esistono tanti rimedi naturali per calmare i sintomi della faringite, quali mal di gola, febbre, malessere generale e dolore diffuso .

La faringite è l’infiammazione della mucosa che copre la faringe quando entra in contatto con i virus.

Come combattere i sintomi della faringite, rimedi naturali

Per poter calmare i sintomi della faringite, quali mal di gola, tosse, malessere generale, esistono dei rimedi efficaci, soprattutto naturali. La faringe, conosciuta meglio come gola, è la cavità che si estende dal naso e dalla bocca fino all’inizio della laringe e dell’esofago.

Assumere medicinali frequentemente rende i tuoi batteri sempre più resistenti e quindi non permette alla medicina di fare effetto. Per questo motivo ci sono dei rimedi naturali per calmare i dolori della faringite.

Un primo rimedio efficace è sicuramente il bicarbonato di sodio. Ha proprietà antisettiche e calmanti ed è ideale per l’infiammazione alla gola: basterà versarne un cucchiaino in una bottiglia d’acqua e agitare bene. Fare dei gargarismi per un minuti e ripeterli più volte.

Altro ingrediente importante ed efficace è una tazza con limone e miele. Miglior cura per combattere raffreddore e infezioni varie perchè disinfetta e calma l’infezione alla gola. Il procedimento è il seguente:

In una tazza spremete 2 limoni e aggiungete 1 cucchiaio di miele. Prendetelo la mattina, ma soprattutto la sera per riposare meglio. Se il sapore è troppo forte per i vostri gusti, aggiungete dell’acqua.

Quando si ha difficoltà a deglutire, gli alimenti solidi non aiutano molto. Pertanto è consigliabile seguire una dieta di liquidi a base di zuppe, succhi di frutta, frullati e passati di verdure.

Anche i mirtilli hanno proprietà antinfiammatorie che migliorano la deglutizione di alimenti in caso di faringite. Porridge, spremute o frullati senza zucchero vi aiuteranno a guarire.

L’aceto di mele è un eccellente antisettico e antibatterico per cui è molto consigliato per curare le infezioni alla gola, soprattutto quando c’è presenza di pus. Quando si ha mal di gola per colpa delle placche, infiammazione con presenza di pus, bisogna immergere un cotton-fioc nell’acqua ossigenata e rimuovere le placche di pus facendo attenzione.

Per eliminare i microrganismi e per diminuire lo stato di malessere un altro rimedio è acqua tiepida e sale: versate un cucchiaio di sale in un bicchiere di acqua tiepida. Mescolate bene per far sciogliere il sale nell’acqua e fate dei gargarismi per 1 minuto. Vi consigliamo di ripeterli altre due volte per una maggior efficacia.

