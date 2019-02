Nell’anteprima di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha mostrato la foto che mostrerebbe la moglie di Riccardo Fogli con il presunto amante.

A Pomeriggio 5, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti ha lanciato uno scoop: «Pubblicheremo su Nuovo questa foto in esclusiva, in cui si vede Karin abbracciata a Giampaolo Celli…».

Nelle settimane precedenti, Corona Magazine, il giornale online di Fabrizio Corona aveva rivelato il tradimento della moglie di Riccardo Fogli con un noto stilista di spose, Giampaolo Celli.

Dopo le voci sui presunti tradimenti di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, la donna è volata in Honduras per chiarire la sua posizione e smentire il gossip.

Ma, Barbara D’Urso ha mostrato nell’anteprima di Pomeriggio 5, la foto che mostrerebbe il presunto tradimento di Karin ai danni del marito, attualmente impegnato nella sua esperienza sull’Isola dei Famosi.

Nello studio di Pomeriggio 5, si commenta una foto di Karin Trentini abbracciata al suo presunto amante

Nello studio di Pomeriggio 5, Signoretti mostra una foto in esclusiva che ritrae Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, abbracciata all’uomo indicato come suo presunto amante, Gianpaolo Celli.

Celli era stato ospite di Domenica Live e aveva smentito il presunto flirt, ma secondo Signoretti la smentita di Celli non è apparsa molto solida ai telespettatori, e dichiara: “Ora noi pubblichiamo in esclusiva questa foto. Ci sono poi altri elementi che alimentano il dubbio e che pubblicheremo nel prossimo numero di Nuovo». “Una moglie che non ha dato una smentita netta. Gianpaolo non è risultato convincente. Se tu hai un rapporto di lavoro non ti sdrai in questo modo”.

Barbara d’Urso però ha un parere diverso, ritenendo che la foto sia tra due semplici amici.

Non ci resta che attendere la puntata di stasera de l’Isola dei Famosi. Mostreranno la foto a Riccardo Fogli? E lui come reagirà?