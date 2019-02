Giorgio Manetti di Uomini e Donne trono Over, ha rilasciato un’intervista a FanPage: ha lanciato una frecciata alla sua ex Gemma GalganiLa storia d’amore di Giorgio e Gemma a Uomini e Donne trono Over ha appassionato tutti ed ha reso i due molto noti. Dopo discussioni, tira e molla ed allusioni, nulla ha potuto per un ritorno di fiamma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Uomini e Donne: Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora insieme?

Gemma continua a cercare l’amore all’interno del programma di Maria de Filippi, mentre Giorgio non fa più parte della trasmissione. Ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista a Fanpage.it

Giorgio Manetti, frecciata a Gemma

Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui spiega il motivo del suo abbandono a Uomini e Donne e non è mancata la frecciata a Gemma ed al suo nuovo corteggiatore.

LEGGI ANCHE—-> Uomini e Donne Trono Over, colpo di scena per Gemma: l’Indiscrezione fa il giro del web

Le sue parole:

“Ho lasciato ‘Uomini e Donne’ in un clima pacifico, o almeno questa è la sensazione che ho avuto. Volevo andare via perché ormai mi sentivo a disagio. La mia nuova compagna non c’entra, è arrivata molto dopo. Semplicemente, ero stanco degli attacchi nei miei confronti, accadeva ogni volta che aprivo bocca benché io fossi sempre stato gentile. Quando sedevo al centro dello studio, la persona che sedeva di fronte a me veniva applaudita, con me partivano le manifestazioni di dissenso. Avevo smesso di essere me stesso. È un fatto di dignità. Ero costretto ad ascoltare il pubblico che offendeva, che mi faceva il gesto dei soldi con le manine e mi diceva vattene a casa. Non doveva essere loro concesso. Gli spettatori possono applaudire o dissentire, ma non insultare”.

Giorgio aggiunge poi su Gemma:

“Credo dovrebbe rendersi conto, dopo 10 anni là dentro, che non ha più 20 anni. A una certa età bisognerebbe anche accontentarsi. Ha incontrato centinaia di uomini, è difficile continuare a dire al pubblico che non si è ancora trovato l’amore. Chi guarda ‘Uomini e Donne’ non è stupido, ma c’è una fetta di persone che si rivede in lei, quindi piace. Diversamente, non so quale potrebbe essere il suo vantaggio visto che non fa nemmeno serate”.

Poco dopo, è arrivato il commento pungente sulla relazione travagliata tra Gemma e Rocco all’interno del programma.

“È una bellissima rappresentazione teatrale che si sviluppa in vari atti, ma gli interpreti devono essere bravi. Vedo una persona molto esperta, che è Gemma, e poi questo signore che la corteggia. Si prendono, si lasciano, ci baciano poi litigano… la mia storia era un po’ diversa. A volte mi chiedo a che gioco stiano giocando. L’intimità mancata? Quando si assaggia un tiramisù, non ci si può accontentare di un biscottino”.

Per ulteriori news su Giorgio Manetti, Gemma Galgani—> CLICCA QUI