Giulia De Lellis, la clamorosa rivelazione sul suo futuro: la notizia impietrisce tutti

Attualmente Giulia De Lellis è una delle influencer più apprezzate in Italia. Eppure, la sua carriera è iniziata un po’ per puro caso. Apparsa per la prima volta in televisione nel ruolo di corteggiatrice di Andrea Damante, Giulia ha saputo conquistare tutti. Tanto che adesso è una vera e propria celebrità. Sbirciando, infatti, sul suo profilo Instagram, la romana conta circa 3,7 milioni di followers. Insomma, dei numeri davvero esorbitanti. Senza considerare, poi, che è ormai diventata il volto di tantissime case di moda. E non solo. Eppure, cosa accadrebbe se Giulia non riuscisse più a guadagnare con i suoi amati social? Ecco. È proprio a questa domanda che la romana ha risposto in una sua intervista.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis, la sua vita privata, la sua storia d’amore con Irama, i suoi prossimi impegni e progetti lavorativi ed, infine, le sue foto più belle ed audaci su Instagram –> clicca qui

Giulia De Lellis, la rivelazione sul suo futuro: la notizia spiazza tutti

La tecnologia è diventata, ormai, parte integrante della nostra quotidianità. E con essa giocano un ruolo importante i famosi social network. Sono tantissime, infatti, le persone che guadagnano tantissimi euro pubblicando una semplice foto su Instagram. Tra di esse c’è senz’altro la bella Giulia De Lellis. La romana, infatti, in pochissimo tempo ha conquistato ed incantato tutti. Tanto che attualmente è una delle influencer più amate e più ricercate in Italia. Una seconda Chiara Ferragni, insomma. Seconda una stima approssimativa, infatti, la De Lellis guadagnerebbe intorno ai 6 mila euro per ogni foto sponsorizzata. E, di conseguenza, pubblicata sui social. Insomma, avere Giulia come testimonial è senz’altro un successo. Eppure, cosa accadrebbe se nessuno più la seguisse? È proprio a questa domanda, infatti, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde in un’intervista al Corriere della Sera. “Se smettessi di fare l’influencer potrei fare una mia linea di moda per i bambini. Oppure, ritornerei a fare la commessa come in passato”, dichiara la romana. Insomma, a quanto pare Giulia ha davvero le idee chiare sul suo futuro.