Icardi invoca la “Libertà” in un post su Instagram, arriva il like da chi non ti aspetti.

Mauro Icardi nelle ultime settimane non sta vivendo un periodo semplice. L’attaccante argentino, a causa di presunte incomprensioni tra lui, il suo agente e moglie Wanda Nara e la dirigenza dell’Inter, ha perso la fascia di capitano. C’è di più da diverse settimane il numero 9 nerazzurro è rilegato in tribuna e non gioca. Le ultime indiscrezioni dicono che Icardi non sta scendendo in campo a causa di un problema di salute. Molti però non credono a questa versione dei fatti. Ad alimentare il caso ci sono poi le dichiarazioni dell’agente e moglie di Icardi, Wanda Nara che ha più volte espresso il suo parere sulla vicenda. Queste le sue ultime parole a Tiki Taka: “Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell’Inter. Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché qui io parlo da opinionista”. Oggi però la telenovela si arricchisce di un nuovo episodio social. Questa volta ad esporsi è il diretto interessato, Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE -> Mauro Icardi, compleanno in famiglia: il regalo di Wanda Nara stupisce tutti

Mauro Icardi invoca la libertà, il suo messaggio su Instagram e quel like che non ti aspetti

Poco fa Mauro Icardi ha postato una sua foto sul suo profilo Instagram. A colpire i fan del calciatore è stata la didascalia: “FREEDOM” con l’emoji di un’aquila di fianco. Un messaggio subliminale che esplicita il senso di libertà che il calciatore, probabilmente, vorrebbe provare da qui in avanti. Intanto sotto il post spunta un like inatteso, ovvero quello di Joao Cancelo, ex compagno di squadra di Icardi ed ora in forza alla Juventus. Che sia un ‘assist’ di Cancelo per invitare Icardi a vestire la maglia bianconera? Non ci resta che aspettare e scoprirlo insieme.

Per essere sempre aggiornato sulla vicenda Icardi e sul suo rapporto con la moglie Wanda Nara, allora CLCCA QUI