Se leggiamo la parola “selfie”, sappiamo tutti di cosa si tratta. Sono i famosi autoscatti di cui ormai chiunque non può fare a meno e che ormai spopolano sui profili social di ognuno di noi. Ma se dicessimo “belfie”? Non tutti conoscono il significato di questo termine. Ma lei si. Parliamo di Jennifer Selter, per tutti Jen, diventata famosissima sul web proprio grazie ai suoi belfie, selfie scattati sul lato B. A lei si deve l’invenzione di questa bizzarra parola e non è difficile capire il perché. Jennifer deve il suo successo al suo straordinario fondoschiena. Voluminoso ma perfetto, per alcuni troppo bello per essere reale. Ma pare che la bellissima fitness model non sia mai ricorsa alla chirurgia estetica e che il suo meraviglioso corpo sia semplicemente il frutto dei suoi duri allenamenti.

Chi è Jennifer Selter: età, curiosità e vita privata della modella dal lato B perfetto

Nata l’8 Agosto del 1993 a Roslyn, negli Stati Uniti, la bellissima Jennifer Selter diventa famosa per caso. Prima dell’enorme successo sui social, infatti, la ragazza lavorava come semplice segretaria in una palestra. Ma è proprio vedendo le persone ogni giorno allenarsi e trasformarsi in palestra, che Jen ha deciso di lavorare sul suo corpo e in particolare sul suo lato B, definendone la muscolatura e mostrando costantemente i risultati su Instagram. Il successo è stato sorprendente. Di pari passo ai suoi muscoli, crescevano i suoi followers e così in poco tempo da semplice sconosciuta, Jennifer Selter è diventata una delle modelle di fitness più amate e seguite di tutto il mondo. Tantissimi media si sono interessati a lei e magazine come Vanity Fair, Elle, l’Huffington Post le hanno dedicato articoli esaltando il suo fisico statuario. Le aziende di fitness, salute e nutrizione hanno iniziato a offrirle collaborazioni di ogni genere, così Jen ha lasciato il suo vecchio lavoro e ha iniziato a vivere grazie ai suoi meravigliosi belfies. Ottima scelta, visto che a oggi la modella arriva a richiedere fino a 15 mila dollari per un post sponsorizzato da lei e dal suo lato B!

Le foto di Jen mandano letteralmente in tilt il suo profilo Instagram, tra i più seguiti in assoluto sul web. Più di 12 milioni di followers. Persino Rihanna è una seguace e frequentatrice assidua del profilo della modella di fitness. E’ bene dire che però Jen non è un’istruttrice certificata, ma si limita a condividere quelli che sono gli esercizi che portano progressi al suo corpo. Ma sebbene molti esperti di fitness criticano alcune informazioni condivise da Jen, la ragazza continua a riscuotere un enorme successo ed è invasa da proposte per progetti televisivi, libri e lezioni di fitness online. Condividendo la sua esperienza Jennifer Selter mira a motivare le donne a fare sport, dimostrando che con la forza di volontà si può ottenere tutto, persino un corpo stratosferico come il suo. Dovremmo provare?