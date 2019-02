Karina Cascella, ancora polemiche e critiche: la sua risposta è da applausi

La Cascella è certamente uno dei personaggi più chiacchierati del mondo della televisione e non sempre si parla di lei con parole di elogio. Spesso ospite di Barbara D’Urso e più in generale nelle trasmissioni della Mediaset, è diventata una vera e propria star anche sui social network ed in particolar modo su Instagram, dove non smette di condividere pensieri, foto e video con i propri fan. Come quando aveva preso posizione contro Teresa Langella.

Di recente ha dato la possibilità ai suoi fan di rivolgere a lei delle domande. Una di questa era relativa alle tante critiche ed alle offese che di tanto in tanto vengono rivolte alla nota show girl. E la sua risposta è stata davvero da applausi.

Karina Cascella e le critiche: la sua replica è da urlo

A chi gli chiedeva delle tante offese e delle critiche che riceve, la Cascella ha risposto con un pensiero davvero da condividere: “Io dico solo che devi vedere da chi arrivano le critiche. Finché parliamo del divino o della spremitrice di limoni, capite che c’è poco da prendersela lì. E’ così lampante, con o senza Mercurio”.