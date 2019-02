Il look di Alessia Marcuzzi, conduttrice de Le Iene, ha fatto impazzire il pubblico, i suoi fan ed ha acceso anche molte critiche.

Alessia Marcuzzi, conduttrice de Le Iene, nella puntata di stasera 26 febbraio 2019, indossa un completo molto colorato composto da top ed un pantalone verde con un bel decolletè giallo di pelle lucida.

Tantissimi i fan che le hanno fatto i complimenti, commentandole la foto pubblicata su Instagram prima di andare in onda. Tante però anche le critiche.

Questo il post di Alessia Marcuzzi:

Visualizza questo post su Instagram In onda adesso🖤😎 #leiene Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Feb 26, 2019 at 12:47 PST

Il top che indossa la bellissima showgirl Alessia Marcuzzi risulta per alcuni un po’ troppo trasparente. Lascia facilmente intendere che sotto la canotta non ha l’intimo.

“Perchè non ti copri? Cosa vuoi far vedere? Risulti volgare così”, “Ricordati, l’eleganza è altro”, “Scopriti all’Isola tanto non la vede nessuno”: questi sono alcuni commenti che criticano il look della Marcuzzi stasera, lasciati sotto il post pubblicato da Alessia.

Questa sera il look total green della Marcuzzi non ha fatto impazzire tutti. Molti uomini hanno gradito ed hanno lasciato commenti di apprezzamento. Non sono mancate le critiche, specialmente da molte donne che spesso non condividono la scelta di non usare l’intimo sotto i top o le canotte.

Tra lusinghe ed offese però, Alessia non smette mai di sorridere. Sul suo profilo Instagram, la nota conduttrice televisiva è sempre molto attiva. Condivide spesso momenti della sua vita, sia quella privata che professionale.

