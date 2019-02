Nuova lite all’Isola dei Famosi 2019: Luca Vismara a Jeremias e Soleil: “state qui per limonare..”

L’arrivo di Soleil Sorgè a l’Isola dei famosi ha un po’ destabilizzato gli equilibri del gruppo già presente in Honduras. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non è particolarmente apprezzata dagli altri naufraghi. Ad allearsi con lei c’è, però, Jeremias Rodriguez.

La coppia, formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè , è ormai sempre più in disparte e si moltiplicano le liti con i compagni di avventura.

In queste ore, infatti, c’è stata l’ennesima lite generata dal fatto che il fratello di Belén non abbia voluto condividere le lumache con i suoi compagni.

Luca Vismara contro Jeremias e Soleil

La decisione di Jeremias Rodriguez di non condividere il cibo con il resto del gruppo, non è piaciuta ai naufraghi. Ma Soleil lo difende: “Jeremias si è stancato di prendere lumache per tutti”.

Questa reazione non è piaciuta al naufrago Luca Vismara: “Ma che discorso è? Perché lui si è stancato di prendere le lumache per tutti, le tengono per loro? Ma che vuol dire. Sono discorsi da bambini“.

Jeremias Rodriguez, sentendo le parole di Luca e si è spazientito: “Se hai qualcosa da dire vieni qui a parlare con me. Muovi il c**o se hai fame“.

Arriva immediatamente la replica di Luca: “Fate l’isola in due e rompete il caz** quando volete voi? Ma dai, state qui solo per limonare“.

Secondo l’ex allievo di Amici i due starebbero pensando solo a fare la parte della coppia innamorata, non pensando minimamente agli altri. “Credo che Jeremias sia un po’ succube di Soleil” ha poi detto il cantante.

