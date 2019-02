Il cavaliere siciliano del Trono Over di Uomini e Donne, Nino Castagnotto, ha aggredito Stefania Petyx, inviata di Striscia La Notizia.

Striscia la Notizia continua ad indagare su Nino Castagnotto, il cavaliere di Uomini e Donne Trono Over per delle accuse di truffa da suoi ex dipendenti e clienti.

Nino Castagnotto ha aggredito l’inviata di Striscia la Notizia

Nino Castagnotto, noto per essere il cavaliere siciliano nella trasmissione di Maria de Fipilli, Uomini e Donne trono Over, è stato raggiunto da un’inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, a Messina. L’incontro non è stato tranquillo.

Nino è stato accusato di aver accumulato debiti su debiti nei confronti dei suoi collaboratori dopo aver aperto un ristorante a Franciacorta. Quando è stato raggiunto da Striscia la Notizia non è stato molto contento.

Castagnotto ha aggredito la giornalista distruggendo le telecamere. Sono dovuti giungere i carabinieri per calmare la situazione. Dopo poco il cavaliere si è tranquillizzato ed ha deciso di rispondere alle domande di Stefania Petyx, che non è rimasta ferita dall’aggressione.

Nino di Uomini e Donne, all’inviata di Striscia la Notizia, ha ammesso le sue colpe ed ha fatto una promessa. Queste le parole del siciliano:

“Gli devo una compensazione, l’ex dipendente ha un debito. Due, tre clienti hanno un debito nei miei confronti. Quando riuscirò ad incassare parte dei miei crediti darò tutti i soldi indietro”.

Quello di Nino con Striscia non è stato il primo incontro: già Max Laudadio lo raggiunse per le accuse che aveva accumulato il siciliano. Ma all’inviato, Nino sbattè la porta in faccia. In seguito, Nino decise di mettersi in contatto con la troupe di Antonio Ricci per rilanciare delle accuse nei confronti di una ex dipendente.

